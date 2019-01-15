Стало известно о смелом решении украинских моряков на суде в Москве

Украинские моряки, которых захватила в плен ФСБ РФ в Керченском проливе, отказались давать показания в суде страны-агрессора.

Об этом сообщает РИА "Новости" из зала Лефортовского суда Москвы.

Так, 15 января в суде рассматривают ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля.

Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

Во время заседания о продлении ареста обвиняемым Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко мужчины заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установления их личностей.

"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", - заявил каждый из них. Вскоре после этого слушания закрыли от публики по просьбе гособвинения.

Как сообщал "Апостроф", 14 января адвокат одного из пленных сообщил, что следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам, захваченным у Керченского пролива.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, группа приграничных кораблей Российской Федерации совершила агрессивные действия против группы украинских военных кораблей, следовавшей из Одессы в Мариуполь, в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

Ранее в России заговорили про обмен взятых в плен украинских моряков.

Подробнее о захвате и перспективы освобождения пленных из России читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.