​В РФ начался суд над захваченными в Керченском проливе украинскими моряками: видео

15 января в Лефортовском суде Москвы начались судебные заседания по продлению меры пресечения украинским морякам, захваченным ФСБ РФ в Керченском проливе.

Об этом сообщает LIFE SHOT в Telegram-канале, публикуя соответствующее видео.

14 января адвокат одного из пленных сообщил, что следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам, захваченным у Керченского пролива.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, группа приграничных кораблей Российской Федерации совершила агрессивные действия против группы украинских военных кораблей, следовавшей из Одессы в Мариуполь, в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

Ранее в России заговорили про обмен взятых в плен украинских моряков.

Подробнее о захвате и перспективы освобождения пленных из России читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.