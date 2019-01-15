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​В РФ начался суд над захваченными в Керченском проливе украинскими моряками: видео

вторник, 15 января 2019, 09:32

15 января в Лефортовском суде Москвы начались судебные заседания по продлению меры пресечения украинским морякам, захваченным ФСБ РФ в Керченском проливе.

Об этом сообщает LIFE SHOT в Telegram-канале, публикуя соответствующее видео.

14 января адвокат одного из пленных сообщил, что следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам, захваченным у Керченского пролива.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, группа приграничных кораблей Российской Федерации совершила агрессивные действия против группы украинских военных кораблей, следовавшей из Одессы в Мариуполь, в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

Ранее в России заговорили про обмен взятых в плен украинских моряков.

Подробнее о захвате и перспективы освобождения пленных из России читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.

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