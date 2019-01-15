Появились детали демарша украинских моряков во время судилища в Москве

Адвокат Илья Новиков в подробностях рассказал, как украинские моряки, захваченные во время атаки в Азовском море, поставили на место судилище в Москве.

Об этом он написал в Facebook.

Так, Роман Мокряк, по которому выносили решение в первой из шести четверок моряков, отказался отвечать на вопросы судьи, указав лишь персональные данные и год рождения.

"Сцена с допросом Романа Мокряка была в самом начале заседания, когда публику еще не удалили из зала. Вслед за Романом точно так же отвечали и все остальные во всех заседаниях. Это был наш способ наглядно заявить позицию защиты", - рассказал адвокат.

Отметим, Лефортовский суд Москвы продлил 20 украинским морякам из 24 срок ареста до 24 и 26 апреля.

По морякам Виктору Безпальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костишину и Владимиру Лисовому заседание суда перенесли на 9:00 среды, 16 января.

Как сообщал "Апостроф", 14 января адвокат одного из пленных сообщил, что следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам, захваченным у Керченского пролива.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, группа приграничных кораблей Российской Федерации совершила агрессивные действия против группы украинских военных кораблей, следовавшей из Одессы в Мариуполь, в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

Ранее в России заговорили про обмен взятых в плен украинских моряков.

Подробнее о захвате и перспективы освобождения пленных из России читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.