Тимошенко будет свидетельствовать по делу о фальсификации выборов

Во вторник, 19 февраля, кандидат в президенты Юлия Тимошенко даст показания по делу о фальсификации выборов властью, которое возбудила Национальная полиция по ее заявлению.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

Визит кандидата в президенты в МВД назначено на 10 утра.

По завершении запланирован брифинг.

Напомним, 4 февраля, во время заседания согласительного совета председателей депутатских комитетов и фракций, Юлия Тимошенко обвинила действующего президента в фальсификации и рассказала о механизмах злоупотреблений.

Политик обратилась к министру внутренних дел с заявлением о преступлении.

Впоследствии, в эфире канала 1+1, Арсен Аваков сообщил, что по предоставленным Юлией Тимошенко материалами Национальная полиция возбудила уголовное производство.