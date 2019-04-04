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ДТП с Зайцевой: полиция нашла еще один объект для наказания

четверг, 04 апреля 2019, 08:55

В Национальной полиции Харьковской области планируют применить необходимые меры для закрытия автошколы, в которой обучалась обвиняемая по делу аварии на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника областного ГУ НП Сергей Чиж, передает "Укринформ".

Он отметил, что лишить автошколу лицензии могут 4 апреля в комиссии МВД.

"Уже завтра комиссия Главного сервисного центра МВД рассмотрит вопрос о лишении автошколы, где получала права Елена Зайцева, лицензии, обязательной для учебного заведения", - заявил он.

По словам спикера, в автошколе были выявлены нарушения в ведении документации. В ходе проверок было выявлено, что Елена Зайцева "прогуляла" большинство занятий по вождению.

"В ходе проверки доказано отсутствие Зайцевой на занятиях. Вместо четырёх учебных классов действовал всего один", - добавил Чиж.

Работа автошколы была приостановлена для проведения следственных действий.

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля суд в Харькове вынес вердикты по делу о смертельном ДТП в Харькове осенью 2017 года. Суд приговорил фигуранта дела Геннадия Дронова к 10 годам тюрьмы, аналогичный вердикт был вынесен в адрес Елены Зайцевой. Уже 1 апреля в суд поступили апелляционные жалобы от обоих обвиняемых.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове Lexus под управлением 20-летней студентки Елены Зайцевой врезался в выезжающий на перекрёсток автомобиль Volkswagen Tuareg 49-летнего предпринимателя Геннадия Дронова. В результате Lexus отбросило на группу пешеходов, находящихся на остановке. На месте погибли пять человек, одна женщина умерла в больнице, пятеро получили травмы.

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