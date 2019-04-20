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Чтобы общество понервничало: представитель Зеленского дал оценку иску

суббота, 20 апреля 2019, 23:33
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20 апреля в суде Киева проходит заседание о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины, а представитель штаба рассказал об иске.

Об этом сообщают на заседании суда.

Представитель штаба Зеленского Сергей Ионушев назвал иск адвоката Андрея Хилько информационным поводом для того, чтобы общество понервничало. Также он пояснил, что их команда не видит нарушения и агитации в распространении билетов на НСК "Олимпийский" на дебаты.

По словам Ионушева, предварительно перед дебатами все обсуждалось с ЦИК и никаких нарушений не было обнаружено со стороны кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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