RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

22 апреля

19:16
​Стало известно о новых потерях ВСУ на Донбассе
18:59
Оккупанты в Крыму ополчились против украинского паспорта
18:51
Украинские пограничники рассказали, пустят ли Саакашвили в Украину
18:47
​За кого проголосовали украинские военные на Донбассе: появился ответ
18:29
В России надругались над могилой известного певца: фото
18:21
Эксперты призвали изменить систему распределения эконалога
18:19
В Стамбуле из-за оползня рухнул жилой дом: видео
18:12
Как звезды украинского спорта голосовали на выборах президента: фото и видео
17:52
Официальные результаты выборов - обработано 99% (обновляется)
17:51
Суд по ПриватБанку перенесли: названа дата
17:49
​Скандального нардепа выпустили из СИЗО: его обвиняют в краже 346 млн
17:24
Суд в Киеве остановил переименование УПЦ (МП)
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Скандального нардепа выпустили из СИЗО: его обвиняют в краже 346 млн

понедельник, 22 апреля 2019, 17:49
переглянути новину українською

Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора под залог 7 млн гривен.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, передает LB.

"Да, залог внесли. Он уже вышел", - сказал адвокат. Лысак сообщил, что он лично внес за него залог.

Залог был внесен 19 апреля, и в тот же день Крючков покинул СИЗО.

Как сообщал "Апостроф", 17 апреля бывшего нардепа взяли под стражу на 45 суток с залогом 7,11 млн гривен. Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн. Также Крючкова обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Отметим, что 15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Крючкова в аэропорту "Борисполь", его экстрадировали в Украину из Германии. Крючков является фигурантом дела о хищении средств подконтрольных государству облэнерго. Он подозревается в нанесении убытков государству на сумму свыше 346 млн грн.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: