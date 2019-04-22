​Скандального нардепа выпустили из СИЗО: его обвиняют в краже 346 млн

Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора под залог 7 млн гривен.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, передает LB.

"Да, залог внесли. Он уже вышел", - сказал адвокат. Лысак сообщил, что он лично внес за него залог.

Залог был внесен 19 апреля, и в тот же день Крючков покинул СИЗО.

Как сообщал "Апостроф", 17 апреля бывшего нардепа взяли под стражу на 45 суток с залогом 7,11 млн гривен. Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн. Также Крючкова обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Отметим, что 15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Крючкова в аэропорту "Борисполь", его экстрадировали в Украину из Германии. Крючков является фигурантом дела о хищении средств подконтрольных государству облэнерго. Он подозревается в нанесении убытков государству на сумму свыше 346 млн грн.