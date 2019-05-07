Что не так с избранием главы Высшего антикоррупционного суда: эксклюзивные подробности

В Киеве 7 мая никак не могут избрать главу Высшего антикоррупционного суда, так как в ходе голосования ни один кандидатов не набирает нужное количество голосов.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Марина Шашкова.

При повторном голосовании 15 голосов набрал Олег Павлишин ( ранее работал судьей Апелляционного суда Львовской области) и 16 голосов - Елена Танасевич (экс-судья Печенежского районного суда Харьковской области). 7 человек воздержались.

В настоящее время членами антикоррупционного суда являются адвокаты и судьи. Конфликт с избранием главы возник на ровном месте: адвокаты не хотят, чтобы должность главы суда и его заместителя занимали только судьи. Возможен компромисс - один судья, один адвокат. Но пока достигнуть его не получается, так как должность главы хочет занять Павлишин, а должность заместителя - Виктор Маслов (работал в Тростянецком райсуде Сумской области). Адвокатов такой расклад не устраивает.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля президент Петр Порошенко своими указами от 11 апреля назначил судейВысшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда.