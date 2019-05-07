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Названы все следственные судьи Высшего антикоррупционного суда

вторник, 07 мая 2019, 17:33
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Во вторник, 7 мая, собрание судей Высшего антикоррупционного суда, определило следственных судей ВАКС.

Об этом сообщила корреспондент "Апострофа" Марина Шашкова.

Отмечается, что в составе Высшего антикоррупционного суда будут работать шесть судей. Ими стали:

1) Ольга Саландяк;

2) Владимир Воронько;

3) Андрей Бицюк;

4) Вера Михайленко;

5) Оксана Олийнык;

6) Наталия Мовчан;

Все они избраны следственными судьями сроком на один год. Отсчет срока полномочий - с начала официальной работы суда.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что главой Высшего антикоррупционного суда стала Елена Танасевич, которая ранее была судьей Печенежского районного суда Харьковской области.

Также стало известно, что ее заместителем стал представитель адвокатуры Евгений Крук.

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