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В Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда

вторник, 07 мая 2019, 15:56
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В Киеве после трех раундов голосований выбрали главу Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщила корреспондент "Апострофа" Марина Шашкова.

Главой нового суда стала Елена Танасевич, экс-судья Печенежского районного суда Харьковской области. В третьем раунде она получила 23 голоса.

До этого при первом голосовании ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов (Павлишин (14), Танасевич (15) и Галабала (9). Та же ситуация повторилась и при втором голосовании (Павлишин - 15, Танасевич - 16). Для избрания главы суда необходимо было 20 голосов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 апреля президент Петр Порошенко своими указами от 11 апреля назначил судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда.

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