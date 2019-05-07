В Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда

В Киеве после трех раундов голосований выбрали главу Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщила корреспондент "Апострофа" Марина Шашкова.

Главой нового суда стала Елена Танасевич, экс-судья Печенежского районного суда Харьковской области. В третьем раунде она получила 23 голоса.

До этого при первом голосовании ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов (Павлишин (14), Танасевич (15) и Галабала (9). Та же ситуация повторилась и при втором голосовании (Павлишин - 15, Танасевич - 16). Для избрания главы суда необходимо было 20 голосов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 апреля президент Петр Порошенко своими указами от 11 апреля назначил судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда.