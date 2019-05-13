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​Скандал вокруг ПриватБанка: ГПУ взялась за дело против Порошенко

понедельник, 13 мая 2019, 10:39
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Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по возможному давлению президента Украины Петра Порошенко на судей по делу ПриватБанка.

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что по результатам рассмотрения заявления судей ГПУ внесла сведения в ЕРДР и начала расследование возможного вмешательства в деятельность судей по делу ПриватБанка.

В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 376 УК Украины.

Напомним, в апреле судьи Окружного админсуда Киева потребовали запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и завести дела на него, министра юстиции Павла Петренко и главу НБУ Якова Смолия. В заявлении судей говорилось, что руководство страны критикой решения о признании незаконной национализации "ПриватБанка" угрожает независимости судебной системы.

Как сообщал "Апостроф", 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка в декабре 2016 года.

В тот же день Порошенко обратился к Службе безопасности Украины и к генпрокурору с просьбой открыть уголовные дела против судей ОАСК, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка.

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