Порошенко принял срочное решение из-за скандала вокруг ПриватБанка

Президент Украины Петр Порошенко созывает Совет национальной безопасности и обороны по решению суда признать незаконным национализацию ПриватБанка.
Об этом сообщает глава государства на своей странице в социальной сети Twitter.
"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00", - написал Петр Порошенко.
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Напомним, Порошенко заявил, что изменение позиции государства по ПриватБанку, которого добиваются бывшие совладельцы финансового учреждения, может повлечь за собой глубокий кризис в стране и в отношениях с крупнейшими кредиторами Украины.
Как ранее сообщал "Апостроф", экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский не получит компенсацию в 2 миллиарда долларов за национализацию финансового учреждения.