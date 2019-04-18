Порошенко принял срочное решение из-за скандала вокруг ПриватБанка

Президент Украины Петр Порошенко созывает Совет национальной безопасности и обороны по решению суда признать незаконным национализацию ПриватБанка.

Об этом сообщает глава государства на своей странице в социальной сети Twitter.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00", - написал Петр Порошенко.

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Напомним, Порошенко заявил, что изменение позиции государства по ПриватБанку, которого добиваются бывшие совладельцы финансового учреждения, может повлечь за собой глубокий кризис в стране и в отношениях с крупнейшими кредиторами Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский не получит компенсацию в 2 миллиарда долларов за национализацию финансового учреждения.