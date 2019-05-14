Новым главой Конституционного суда Украины впервые стала женщина

Новым главой Конституционного суда Украины вместо уволенного во вторник, 14 мая, бывшего главы КСУ Станислава Шевчука, стала Наталья Шаптала.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Новый глава – Шаптала", - сказал собеседник агентства.
Напомним, за увольнение бывшего главы проголосовали 12 судей. При этом, согласно новому закону о КСУ, судьи должны были избрать нового председателя в течение одного месяца.
Добавим, что глава Конституционного суда необходим для инаугурации новоизбранного президента. Так, именно в его обязанности входит процесс привода главы государства к присяге. Также он объявляет, что избранник выполнил все необходимые требования и вручает ему присягу президента Украины.
Как сообщал "Апостроф", ранее Станислава Шевчука отказались пускать в США.
Помимо этого, ранее стало известно о бизнесе судьи Высшего хозсуда Емельянова.