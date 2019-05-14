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Новым главой Конституционного суда Украины впервые стала женщина

вторник, 14 мая 2019, 20:37
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Новым главой Конституционного суда Украины вместо уволенного во вторник, 14 мая, бывшего главы КСУ Станислава Шевчука, стала Наталья Шаптала.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Новый глава – Шаптала", - сказал собеседник агентства.

Напомним, за увольнение бывшего главы проголосовали 12 судей. При этом, согласно новому закону о КСУ, судьи должны были избрать нового председателя в течение одного месяца.

Добавим, что глава Конституционного суда необходим для инаугурации новоизбранного президента. Так, именно в его обязанности входит процесс привода главы государства к присяге. Также он объявляет, что избранник выполнил все необходимые требования и вручает ему присягу президента Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Станислава Шевчука отказались пускать в США.

Помимо этого, ранее стало известно о бизнесе судьи Высшего хозсуда Емельянова.

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