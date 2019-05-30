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Производство о неконституционности роспуска Верховной Рады открыто - "Народный фронт"

четверг, 30 мая 2019, 18:50
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Судья-докладчик по делу о неконституционности роспуска Верховной Рады сообщил, что производство по соответствующему представлению открыто 29 мая.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Продвигается рассмотрение нашего представления в КС о неконституционности роспуска Рады. Судья-докладчик Виктор Кривенко официально сообщил, что производство по представлению открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить о правовой позиции относительно представления. Сделаю это как можно быстрее", - отметил народный депутат.

Он рассказал о позиции фракции по указу президента Зеленского о роспуске парламента.

"Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет ... Рассчитываем, что Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок", - подчеркнул он.

Максим Бурбак напомнил, что по инициативе "Народного фронта" 62 народных депутата внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

"Мы убеждены в успехе. Борьба с правовым нигилизмом - это очень важно", - подытожил Максим Бурбак.

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