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Убийство мальчика в Переяслав-Хмельницком: появилось фото второго копа, арестованного судом

вторник, 04 июня 2019, 12:40
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Голосеевский районный суд Киева арестовал второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком - Владимира Петровца.

Об этом сообщает издание "theБабель".

Суд постановил содержать Петровца под стражей 60 суток. В то же время прокурор просил для него 60 суток ареста, поскольку есть риск, что подозреваемый скроется от следствия. По словам прокурора, ранее Петровец отказался от теста на алкоголь.

Однако адвокат возражает против содержания под стражей, ведь нет ни одного доказательства, что Петровец совершил "хоть один выстрел".

Ранее суд арестовал на 60 суток второго подозреваемого полицейского - 31-летнего Ивана Приходько. Он служил в армии, затем работал слесарем, позже - в ГАИ и водителем в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД.

В 2015 году стал командиром отделения взвода в 5-й роте киевской полиции. В 2016 году уволен из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановлен решением Окружного админсуда Киева. С 2018 года работает патрульным в Киевской области.

Владимиру Петровцу 42 года. По образованию - водитель-пасечник. Работал инспектором ГАИ, затем в 2005-2006 - в спецподразделении "Кобра", который позже расформировали. После этого Петровец вернулся в дорожный патруль.

В 2015 году Петровца освободили, а затем назначили командиром отделения роты особого назначения № 1 в Киеве. В 2017 году он снова вернулся на дороги Киевской полицейским взвода № 5. С марта 2018 работает в секторе превенции водной полиции Переяслава-Хмельницкого.

Как сообщал "Апостроф", около здания МВД выбросили игрушки, которые люди принесли в память об убитом полицейскими 5-летнем Кирилле.

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