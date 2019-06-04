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Полиция влипла в новый скандал из-за убийства 5-летнего мальчика: опубликованы фото

вторник, 04 июня 2019, 10:45
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Около здания МВД выбросили игрушки, которые люди принесли в память об убитом полицейскими 5-летнем Кирилле.

Об этом сообщает журналист Андрей Дзындзя на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером под стены министерства МВД принесли лампадки, и детские игрушки, сегодня утром все выбросили в мусорник Мусора не люди ... Авакова в отставку!", - написал он.

Также его слова поддержал в своем посте в Facebook и депутат Иван Сорочан.

"Трагические ошибки случаются. Такова жизнь. Но очень показательно как на них реагируют преступниками. Сострадания? Раскаяние? Прощения? Нет, они просто выбросили поминальные цветы, свечи и игрушки в мусорник", - отметил политический деятель.

Напомним, вечером 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Как сообщал "Апостроф", 3 июня председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после убийства ребенка работниками правоохранительных органов.

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