Суд по-тихому принял скандальное решение по ключевому подозреваемому в убийстве "Сармата" в Бердянске

В ночь на 7 июня суд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, подозреваемого в организации резонансного убийства в Бердянске активиста и ветерана АТО Виталия Олешко (позівной "Сармат").

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

"Все спят - Печерский районный суд работает... Посреди ночи Печерский суд на скорую руку провел неанонсированное заседание. Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко... Журналисты тщательно следили за каждой попыткой вытащить Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", - написала журналистка

По мнению друзей Олешко, активиста убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры.

Журналистка отметила, что Сигида - ключевой фигурант дела, который мог бы дать показания про истинного заказчика.

Напомним, в декабре 2018 года суд арестовал Евгения Бродского, подозреваемого в заказе убийства Виталия Олешко.

Как сообщал "Апостроф", люди, связанные с убийством "Сармата", могут быть причастны к нападению на офицера отдела департамента уголовного розыска Нацполиции Алексея Логвиненко в Харькове.