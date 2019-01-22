​Нападение на копа в Харькове: полиция нашла связь с резонансным убийством

К нападению на офицера отдела департамента уголовного розыска Нацполиции Алексея Логвиненко в Харькове могут быть причастны люди, связанные с убийством бывшего участника АТО Виталия Олешко ("Сармата").

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Те люди, которые причастны к совершению преступлений в отношении Олешко, к их организации, также могут быть причастны к нападению на офицера полиции", - сказал Аброськин.

По словам Аброськина, вторая основная версия нападения также связана с профессиональной деятельностью Логвиненко - с тем, что он документировал организованную преступную группу, которая действовала в регионе.

Сейчас офицер уже пришел в себя после нападения, но находится в реанимации. Его отключили от аппарата искусственного дыхания.

Как сообщал "Апостроф", офицер отдела департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексей Логвиненко, которого ранили 16 января в Харькове, по-прежнему находится в реанимации.