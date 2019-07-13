Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела

Известный волонтер Диана Макарова объяснила, за что бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву вынесли суровый приговор в Италии.

Об этом она написала в Facebook.

"Виталька недаром имел позывной Итальянец – потому что, поехав с мамой в Италию, он рос там, там же закончил школу, и оттуда же приехал прямо на Майдан. Боже, как удобно. Берем этакого наполовину итальянца, арестовываем и обвиняем..." – заверяет она.

Также волонтер указала на еще одно важное обстоятельство, которое не сыграло Маркиву на руку.

"У Маркива было итальянское гражданство, полученное автоматически, поскольку он достиг совершеннолетия, проживая в Италии - и украинское, поскольку он от него не отказывался", - добавила Макарова.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась первая реакция Украины на суровый приговор для Маркива в Италии.

А также стали известны подробности суда над бойцом АТО в Италии и его последнее слово.