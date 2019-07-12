Суровый приговор участнику в АТО в Италии: появилась первая реакция Украины

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков резко отреагировал на новость о том, что бывшего участника АТО Виталия Маркива приговорили к 24 годам заключения в Италии.

Как написал министр в Twitter, Украина не оставит своего бойца и будет обжаловать приговор. Аваков подчеркнул, что Украина не виновата в гибели итальянского фотографа, в чем признали виновным Маркива.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал министр.

Аваков подчеркнул, что журналист стал жертвой агрессивной России, которая развязала войну на Донбассе.

Также известно, что адвокаты Маркива уже подготовили апелляцию на решение итальянского суда.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", следователи из России выразили желание допросить бойца АТО Виталия Маркива, которого арестовали в Италии по подозрению в убийстве журналиста Андреа Рокелли близ Славянска в мае 2014 года.