Служил своей стране: подробности суда над бойцом АТО в Италии и его последнее слово

Появились подробности суда над бывшем нацгвардейцем Виталием Маркивым, которого 12 июля в Италии осудили на 24 года лишения свободы. Украинского военного признали виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рочелли на Донбассе в 2014 году.

По данным местной прессы, обвинение просило для Маркива 17 лет лишения свободы, в то время как его адвокаты настаивали на невиновности подсудимого.

В этот день в зале суда не было свободных мест. Здесь собрались журналисты, активисты и неравнодушные граждане.

Сам Маркив перед оглашением приговора заявил, что не считает себя виновным и верит в итальянское правосудие.

"Я солдат, который всегда служил своей стране с честью", - сказал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", следователи из России выразили желание допросить бойца АТО Виталия Маркива, которого арестовали в Италии по подозрению в убийстве журналиста Андреа Рокелли близ Славянска в мае 2014 года.