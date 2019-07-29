"Газпром" придумал, как обойти мощный удар "Нафтогаза" в Европе - СМИ

Российский "Газпром" готовит новую программу еврооблигаций - в другой юрисдикции - из-за отказа люксембургского суда снять арест с активов по иску НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

В феврале "Нафтогаз" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (эмитент нынешней программы евробондов) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге". После этого "Газпром" не размещал новые еврооблигации.

При этом в Великобритании - напротив: Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

В связи с этим источник агентства не исключил, что юрисдикция новой программы бондов может быть британской.

По оценкам агентства, нового выхода "Газпрома" на международный рынок заимствований стоит ожидать не ранее сентября.

"Нафтогаз" пытается взыскать с российского монополиста $2,6 млрд в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах с лета прошлого года. Суд Амстердама уже одобрил арест активов.

В феврале стало известно, что "Нафтогаз" начал процессы по взысканию с российского "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга.