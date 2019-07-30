​Соратник Гиркина дал в суде важные показания: опубликовано видео

30 июля задержанный в ДНР бывший "командир ПВО" города Снежное Владимир Цемах, который является вероятным фигурантом по делу катастрофы MH17 на Донбассе, по видеосвязи свидетельствовал в Киевском апелляционном суде.

Об этом сообщает The Insider.

Суд отказался отпускать Цемаха, поскольку, по словам прокурора, он вероятно причастен к террористической организации. Кроме того, прокурор предположил, что Цемах будет свидетельствовать в Нидерландах, поскольку может обладать информацией о катастрофе пассажирского самолета МН17.

"Из материалов следствия можно заключить, что Цемах был задержан в связи с тем, что при нем были документы, удостоверяющие принадлежность к "ДНР". А также в связи с его активным участием в "ДНР". Конечно, есть процедура участия и свидетелей, и подозреваемых. Есть соответствующее соглашение между Украиной и королевством Нидерланды по делам, связанным со сбитым боингом. Там также расписаны процедуры", - подытожил прокурор Олег Пересада.

В свою очередь, сам Цемах заявил, что во время задержания находился у себя дома в Снежном.

"Я был в бессознательном состоянии. Очень долго. Задержание проводили два незнакомых мне человека. Они зашли ко мне домой. Затем провозили через Марьинку. Я боец, который защищал свою землю от тех, кто ее расстреливал. Российских военнослужащих там не видел", - заявил Цемах.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности о похищенном соратнике Гиркина Владимире Цемахе, который ввозил технику из России на территорию оккупированного Донбасса.

17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: пассажирский лайнер был сбит из комплекса "Бук", привезенного из Российской Федерации, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

Установлено, что после крушения самолета орудие вернули в Россию. Версии о причастности украинских военных к катастрофе следователи отвергли. Вскоре выяснилось, что "Бук" привезли на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада Вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 годамеждународная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 - экс-"министру обороны" ДНР Игорю Гиркину, экс-"главе разведки" ДНР Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ" ДНР Леониду Харченко.