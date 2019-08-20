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Суд принял решение по владельцу отеля "Токио Стар", где заживо сгорели люди

вторник, 20 августа 2019, 16:45
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Суд огласил свой вердикт относительно меры пресечения для владельца гостиницы "Токио Стар", где в пожаре погибли девять человек. Он был арестован на два месяца.

Об этом говорится в Telegram "24 канала".

Также, по сообщению издания, суд исключил возможность внесения за подозреваемого заставы.

"Суд арестовал владельца одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного на два месяца. Без возможности внесения заставы", - сообщили журналисты.

Владельца гостиницы подозревают в совершении уголовного правонарушения по ст.270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", пожар произошел в отеле в ночь на 17 августа. В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. Полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе умышленный поджог.

Также стало известно, что в Одессе и области после пожара в отеле "Токио Стар" создадут рабочую группу для мониторинга деятельности субъектов временного размещения

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