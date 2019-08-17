После жуткого пожара в отеле Одессы примут кардинальные меры: подробности

В Одессе и области после пожара в отеле "Токио Стар" создадут рабочую группу для мониторинга деятельности субъектов временного размещения.

Об этом сообщает и.о. главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова на своей странице в Facebook.

"С целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий с понедельника создадим межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории города Одессы и Одесской области", - написала Шаталова.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе – умышленный поджог.

Как сообщал "Апостроф", в одесском отеле "Токио Стар", где в ночь на 17 августа в пожаре погибло 8 человек, присутствовали вопиющие нарушения правил пожарной безопасности.