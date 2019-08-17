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Трагедия в одесском отеле: основные версии пожара и данные о жертвах

суббота, 17 августа 2019, 13:32
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Полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе, вследствие которого погибло восемь человек, в том числе – умышленный поджог.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции Одесской области Олег Бех.

"Первая версия - возможный факт убийства, после которого был поджог с целью сокрытия данного преступления. Вторая версия - нарушение правил пожарной безопасности. Третья версия - неосторожное использование огня теми посетителями, которые находились в данном отеле", – говорит Бех.

В результате пожара пострадали всего 18 человек, среди них – 1 ребенок и 2 иностранцев. 7 человек погибли на месте пожара, а еще один человек – в "скорой".

10 пострадавших госпитализированы, из них 7 находятся в тяжелом состоянии, а 2 – в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных есть иностранец, гражданин Сьерра-Леоне. Пострадал также гражданин Литвы, но он от госпитализации отказался.

Все пострадавшие получили ожоги тела и дыхательных путей, а также отравление.

Позже на месте пожара нашли тело 9 погибшего.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский пообещал лично проследить за наказанием для виновных в пожаре в одесском отеле "Токио стар".

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