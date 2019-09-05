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​"Мотор Сич" подозревают в работе на Россию: детали нового скандала

четверг, 05 сентября 2019, 09:37
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Служба безопасности Украины ведет расследование по делу о о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии “Мотор Сич”.

Об этом говорится в ответе на запрос "Экономической правды".

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", - говорится в документе.

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на тайну следствия.

Санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде тюрьмы сроком до 15 лет.

Ранее в июле Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о покупке госпредприятием "Укроборонпром" и офшорной компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании "Мотор Сич".

Позднее сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность боевиков так называемой ДНР.

В конце августа американское издание Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать Китаю получить контроль над украинской компанией "Мотор Сич".

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