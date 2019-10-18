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Суд избирает меру пресечения Гладковскому: онлайн-трансляция

пятница, 18 октября 2019, 21:44
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Фото: "Страна"

В пятницу, 18 октября, в Киеве Высший антикоррупционный суд рассматривает меру пресечения для бывшего первого заместителя секретаря СНБО и фигуранта громкого скандала с поставками военной техники Олега Свинарчука-Гладковского.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет "Радио Свобода".

Адвокаты Гладковского в суде требуют, чтобы его отпустили под личное обязательство. По их словам, он более десяти раз в текущем году выезжал заграницу, но возвращался.

"Я даже собственноручно подавал заявление, чтобы эти расследования прошли быстрее", - заявил сам подозреваемый. Он отметил, что задержание проходило с нарушением закона.

Прокурор заявил, что Свинарчук использовал зал официальных делегаций при попытке отлета из Украины. Хотя уже не был чиновником. Гладковский это подтвердил.

"Я никогда не был бенифициарным собственником компании "Богдан-Моторс", - заявил Гладковский. Он сказал, что является лишь ее президентом.

Свинарчук рассказал, как его задержали. Он заявил, что в "Борисполе" его буквально сняли с рейса - вернули, пока он ехал в автобусе к трапу. Пограничники взяли у него паспорт для проверки, и пока проверяли, самолет улетел. После этого он вернулся в город, перебронировал билет, и тем же днем снова поехал в аэропорт, где и был задержан.

"Меня таким образом проверяют (в аэропортах - ред.) уже несколько месяцев", - заявил подозреваемый.

Детектив НАБУ заявил, что против Гладковского есть еще дела. Но активные следственные действия шли именно по нынешнему делу (речь видимо о поставках санитарных машин в армию).

Также в НАБУ отметили, что Гладковский намерен бежать - эту информацию получили от "компетентного органа". Защита отметила, что информация о "бегстве Свинарчука" не подтверждается его прошлыми возвращениями в Украину. По словам адвокатов, они оспаривают в суде лишь незаконность его задержания.

В то же время прокурор говорит, что Свинарчук не раз уклонялся от следственных действий по причине своего отсутствия в стране.

Напомним, Гладковского подозревают в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".

Как сообщал "Апостроф", украинцы бурно отреагировали на задержание бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского во время выезда за пределы Украины в четверг, 17 октября.

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