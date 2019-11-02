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Придется сидеть: Дубневич эмоционально высказался о решении суда, видео

суббота, 02 ноября 2019, 21:58
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Фото: Александр Гончаров\Апостроф

Народный депутат из группы "За майбутнє" Ярослав Дубневич, которого могут отпустить под залог, несмотря на обвинения в организации хищения свыше 93 миллионов гривен ПАО "Укрзализныця", вряд ли сможет внести необходимую сумму.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Нromadske.

"Удивило (решение суда - прим. ред.), потому что решение судьи (о 100 млн - прим. ред.) даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов", - заявил он.

По его словам, он недоволен решением суда, который назначил слишком большой размер залога.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил Дубневич, отметив, что будет подавать апелляцию.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 29 октября, полиция пришла с обысками в дом нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области.

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