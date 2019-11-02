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Стало известно о скандальном повороте в деле нардепа Дубневича

суббота, 02 ноября 2019, 19:55
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Фото: УНН

Народного депутата из группы "За майбутнє" Ярослава Дубневича, на привлечение которого к уголовной ответственности дала согласие Верховная Рада, из-за обвинений в организации хищения свыше 93 миллионов гривен ПАО "Укрзализныця" с помощью посреднических фирм, могут отпустить под залог.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на постановление Высшего Антикоррупционного суда от 2 ноября, которое было оглашено в ходе заседания суда.

"В удовлетворении ходатайства генпрокурора Руслана Рябошапки об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн", - говорится в постановлении.

При этом, внести сам залог необходимо на спецсчет в течение пяти дней пока действует постановление суда.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее в НАБУ детально объяснили, в чем именно подозревают Дубневича.

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