Суд принял новое решение по нардепу Дубневичу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 7 ноября приняла решение отклонить жалобу адвоката нардепа Ярослава Дубневича, оставив его под стражей до 31 декабря.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

Таким образом суд удовлетворил жалобу главы ГПУ Руслана Рябошапки, который не согласился с решением нижестоящей инстанции, определившая Дубневичу залог 100 млн гривен без ареста.

"В качестве альтернативы Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда предложила Дубневичу внести залог в размере 900 млн гривен - сумму, аналогичную нанесенному вреду, как его определило следствие в рамках расследования", - сообщил Лещенко.

На сегодня Дубневич заявил, что собрал 50 млн гривен на залог и больше у него нет. Если завтра он не внесет всю сумму (90 млн), то отправится в СИЗО.

Напомним, 31 октября Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и дала разрешение на арест. Политика подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупок в "Укрзализныце". 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен.

Как сообщал "Апостроф", после решенич суда Дубневич заявил, что, если я не найдет средства, то придется сидеть в СИЗО.