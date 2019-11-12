Суд в России вынес жесткий приговор крымским татарам: подробности и фото

Во вторник, 12 ноября, в России Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению шестерых крымских татар - фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, Муслим Алиев был приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров - 18 лет, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет. Суд постановил, что отбывать наказания они будут в колонии строгого режима.

Следует отметили, что прокурор просил у судьи для крымских татар 98,8 лет лишения свободы в совокупности, в том числе по 20 лет лишения свободы для Муслима Алиева и Инвера Бекирова и по 15 - для Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука.

На заседании присутствовало более сотни людей, которые поддерживали обвиняемых. В частности, в суд приехал генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский и представители Amnesty International.

Задержали обвиняемых еще в 2016 году в Ялте в оккупированном Крыма. Их обвинили в причастности к деятельности исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Эта организация призывает к объединению всех мусульманских стран мирным путем. В России она запрещена и названа "террористической" с 2003 года. Адвокаты задержанных считают дело преследованием по религиозному признаку и указывают, что международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию освободить фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир".

Как сообщал "Апостроф", 18 июня суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор крымским татарам в симферопольской "делу Хизб ут-Тахрир". Они получили от 17 до 12 лет лишения свободы.