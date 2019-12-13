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Элитный отдых за чужой счет: суд принял решение по главе НАБУ

пятница, 13 декабря 2019, 14:50
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Ровенский апелляционный суд признал виновным главу НАБУ Артема Сытника в коррупции, из-за дорогого отдыха, не отраженного в декларации и оплаченного другим лицом.

Об этом сообщает "24 канал".

Этот отдых Сытника оплачивали третьи лица. Один из свидетелей по делу рассказал, что с 2017 по 2019 год директор НАБУ отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровненской области 5 раз.

Напомним, в мае этого года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении руководителя НАБУ Артема Сытника. Его обвинили в том, что он бесплатно отдыхал в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области, а счет за него оплачивал его друг, бизнесмен Николай Надейко. Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном правонарушении и обязал выплатить 3400 гривен штрафа. 22 ноября заседания Ровенского апелляционного суда, рассмотрело апелляцию Сытника. Однако он проиграл и теперь фактически признан судом коррупционером.

Как сообщал "Апостроф", журналисты считают, что главным тормозом борьбы с коррупцией в Украине стал директор НАБУ Артем Сытник, и новое руководство государства должно уволить его с должности.

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