Суд принял решение по задержанному "организатору" банды, убившей Гандзюк: видео

Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога Игоря Павловского, обвиняемого в сокрытии преступления против Екатерины Гандзюк, по другому подозрению, которое заключается в создании преступной организации и незаконном хранении оружия.

Об этом сообщает Громадське.

По данным следствия, Игорь Павловский создал преступную организацию, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, массовыми беспорядками на заказ.

В подозрении говорится о двух эпизодах: поджог двух автомобилей двоих активистов Александра Цегельника и Юрия Марудова в апреле 2018 года и массовые беспорядки у Олешковского районного совета в мае того же года, когда депутаты пытались выразить недоверие Елене Кравченко-Скалозуб — тогдашнему главе райсовета. Также, по данным следствия, во время обысков в доме Игоря Павловского 20 января нашли огнестрельное оружие.

Адвокаты Павлоского говорят, что подозрение необоснованно, якобы следствие не предоставило четких доказательств причастности фигуранта к этим преступлениям. Также они отметили, что их подзащитный болеет и не может ходить без костылей. Адвокаты также утверждают, что оружие, которое нашли у Павловского дома, ему подбросили.

Сам подозреваемый поддержал своих адвокатов.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля в Херсоне. Ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Как сказала позже сама девушка, на нее вылили литр кислоты. Ожоги – более 30% тела, поражены были глаз, лицо, голова, спина и рука. Ее доставили в Киевский ожоговый центр, дали государственную охрану. За два месяца Гандзюк перенесла 11 операций. Но, несмотря на все попытки выжить, Гандзюк это не удалось. 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.

Как сообщал "Апостроф", суд в Киеве разозлил сеть решением по Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Также ранее Мангер придумал хитрость для затягивания дела и дважды отказался давать показания. Сначала Мангер как подозреваемый отказался дать показания во время допроса 15 февраля. Во второй раз — 20 февраля.