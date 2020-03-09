В Нидерландах начинается суд по делу о крушении МН17 на Донбассе

В понедельник, 9 марта, в Нидерландах начинается суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing, который сбили на Донбассе 17 июля 2014 года.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский на своей Twitter-странице.

По делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, которым, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве.

Судебное заседание должно начаться в 11:00 по киевскому времени.

Зеленский выразил надежду, что на суде будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил необходимость поименного установления всей цепочки преступников, убивших 298 человек - жертв крушения авиалайнера.

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17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: пассажирский лайнер был сбит из комплекса "Бук", привезенного из Российской Федерации, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

Установлено, что после крушения самолета орудие вернули в Россию. Версии о причастности украинских военных к катастрофе следователи отвергли. Вскоре выяснилось, что"Бук" привезли на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада Вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 годамеждународная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 - экс-"министру обороны" ДНР Игорю Гиркину, экс-"главе разведки" ДНР Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ" ДНР Леониду Харченко.

Российская Федерация все обвинения в свой адрес называет голословными и заверяет, что доказательств вины ее военных в крушении Boeing 777 на Донбассе нет, ответственность за трагедию она возлагает на Украину.

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Как сообщал "Апостроф", в украинскую базу "Миротворец" внесено ряд иностранных граждан, которые пытались повлиять на расследование дела о сбитом Boeing рейса MH-17 на Донбассе.