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Гройсман проводит в Киеве съезд своей партии: фото и фамилии соратников

пятница, 07 июня 2019, 14:45
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В Киеве 7 июня проходит первый съезд партии "Украинская стратегия" премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

На съезд партии, кроме самого Гройсмана с женой, также пришли министр культуры Евгений Нищук, министр юстиции Павел Петренко, министр образования Лилия Гриневич, министр кабинета министров Александр Саенко, а также члены партии "Народный фронт", с которым ещё недавно велись переговоры об объединении, в частности, нардепы Игорь Алексеев, Виталий Корчик, Андрей Тетерук.

В первую десятку партии вошли:

1. Премьер Владимир Гройсман.

2. Министр культуры Евгений Нищук.

3 Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

4. Министр образования и науки Лилия Гриневич.

5.Министр Кабминав Александр Саенко, отвечает за реализацию приоритетных реформ и координации работы Секретариата правительства.

6. Министр юстиции Павел Петренко.

7. Экс-замглавы Администрации президента Сергей Марченко.

8. Нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

9. Секретарь винницкого горсовета Павел Яблонский.

10. Нардеп от "Народного фронта" Виктор Еленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гройсман пояснил, почему идет на парламентские выборы без экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, 30 мая Верховная Рада не поддержала отставку Гройсмана.

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