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ТОП-20 партий: эксперты МЦПИ представляют рейтинг эффективности политических сил в Украине

среда, 26 июня 2019, 09:35
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Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) при поддержке интернет-издания "Апостроф" представляют результаты "ТОП-20 активных и эффективных партий Украины".

Исследование сделано на основе уникальной методологии провели и представляет собой тщательный анализ деятельности всех 352 украинских партий за последний политический цикл, сообщается в пресс-релизе МЦПИ.

Отмечается, что партии анализировали по 4 ключевым индексам: электоральная активность, электоральная эффективность, формирование программно-проблемных активностей, а также информационная активность.

"Политические партии - неотъемлемый субъект демократических государств, который призван выражать интересы граждан и формировать публичную политику. В Украине насчитывается 352 политические партии, но широкой общественности известно лишь о нескольких десятках из них. Обычно, о деятельности политических партий граждане узнают только с телерекламы и лозунгов на билбордах в предвыборный период. популистских тождество лозунгов политиков, ребрендинг партий и "миграция" основных действующих лиц с одного проекта в другой сливаются в динамическом калейдоскопе, который искажает представление рядового гражданина о деятельности политических партий. Не следует забывать, что на них возложен ряд общественно важных функций, которые они должны выполнять. В частности, формирование общественно-политической программы государства, консолидация вокруг нее общества и борьба за ее реализацию через участие в выборах - вот чем должны заниматься политические партии в демократическом государстве", - говорится в пресс-релизе.

В программе мероприятия: презентация ТОП-20 активных и эффективных партий, презентация партий-лидеров в отдельных индексах, презентация забавных моментов из жизни партий и дискуссия.

Цель исследования - помочь гражданам и представителям экспертной среды качественнее оценивать украинские партии. К участию были приглашены представители всех заинтересованных украинских политических партий, эксперты и журналисты.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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