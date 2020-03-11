RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 марта

18:04
НБУ может ввести временную администрацию в "Проминвестбанк" для остановки сделки по продаже - СМИ
16:07
Сырьевая база и производство кокса: экс-замминистра промполитики Грищенко рассказал о приоритетах в металлургии
14:50
Не ноль, а минус: эксперт назвал реальную стоимость "Проминвестбанка"
08:59
Рынок "застыл": что происходит с ценами на нефть после грандиозного обвала
08:14
Доллар стремительно дорожает: свежий курс валют на 11 марта

10 марта

17:28
Может лишить Украину шансов на компенсации от РФ: в СМИ рассказали о последствиях сделки с "Проминвестбанком"
17:09
В Нацбанке сделали важное заявление о падении гривны
16:30
Альфа-Банк Украина подключился к системе BankID от НБУ
13:25
Курс доллара в Украине "штормит": свежие данные из обменника в Киеве
10:54
Что происходит с долларом в обменниках Киева после "черного понедельника": фото
08:20
Гривна дешевеет: Нацбанк изменил курс валют на 10 марта

9 марта

17:51
Давление на гривну усилится: озвучены главные риски для Украины от падения цен на нефть
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вместо Вакарчука партию "Голос" возглавила нардеп из топ-100 самых успешных украинок

среда, 11 марта 2020, 22:21
переглянути новину українською

На съезде партии "Голос" 11 марта вместо Святослава Вакарчука новым руководителем была избрана нардеп Кира Рудик.

Об этом сообщается на сайте партии.

При этом Вакарчук покинул пост руководителя, но остается лидером партии.

“Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерских позиций и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии "Голос" выбрал новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудык. Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами. А я как лидер буду продолжать развивать партию", — заявил Вакарчук в специально записанном ролике.

Кира Рудик родилась 14 октября 1985 года. В 2008 году окончила факультет информатики Киево-Могилянской академии по специальности "Информационные управляющие системы и технологии".

Работала в нескольких IT-компаниях Украины и США, прошла путь от тестировщика до топ-менеджера. 8 месяцев работала в США, вернулась в Украину, занималась организацией процессов, менеджментом и поиском команд для стартапов. В 2016 году стала главным операционным менеджером в украинском подразделении стартапа Ring.

На выборах в Раду в 2019 году избрана народным депутатом от партии Голос, №3 в списке. Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Сингапуром.

12 декабря 2019 года Рудик стала сопредседателем межфракционного объединения "Гуманная страна", созданного по инициативе UAnimals для популяризации гуманистических ценностей и защиты животных от жестокости.

Рудик входит в список 100 самых успешных женщин Украины.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре партия "Голос" сделала резонансное заявление, что Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию для усиления собственных позиций.

В январе 2020 года неизвестный угрожал расправой активисте "Голоса" Ольге Кравчук.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

От 8 до 12 лет с конфискацией: в "Слуге народа" разгорается громкий скандал

В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: