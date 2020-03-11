Вместо Вакарчука партию "Голос" возглавила нардеп из топ-100 самых успешных украинок

На съезде партии "Голос" 11 марта вместо Святослава Вакарчука новым руководителем была избрана нардеп Кира Рудик.

Об этом сообщается на сайте партии.

При этом Вакарчук покинул пост руководителя, но остается лидером партии.

“Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерских позиций и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии "Голос" выбрал новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудык. Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами. А я как лидер буду продолжать развивать партию", — заявил Вакарчук в специально записанном ролике.

Кира Рудик родилась 14 октября 1985 года. В 2008 году окончила факультет информатики Киево-Могилянской академии по специальности "Информационные управляющие системы и технологии".

Работала в нескольких IT-компаниях Украины и США, прошла путь от тестировщика до топ-менеджера. 8 месяцев работала в США, вернулась в Украину, занималась организацией процессов, менеджментом и поиском команд для стартапов. В 2016 году стала главным операционным менеджером в украинском подразделении стартапа Ring.

На выборах в Раду в 2019 году избрана народным депутатом от партии Голос, №3 в списке. Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Сингапуром.

12 декабря 2019 года Рудик стала сопредседателем межфракционного объединения "Гуманная страна", созданного по инициативе UAnimals для популяризации гуманистических ценностей и защиты животных от жестокости.

Рудик входит в список 100 самых успешных женщин Украины.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре партия "Голос" сделала резонансное заявление, что Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию для усиления собственных позиций.

В январе 2020 года неизвестный угрожал расправой активисте "Голоса" Ольге Кравчук.