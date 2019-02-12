Обсудили экономику и выборы: Светличная встретилась с европейским дипломатом

Глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная встретилась с послом Германии в Украине.

Об этом сообщается на сайте ХОГА.

Продолжительная беседа коснулась ряда актуальных для региона и страны вопросов: реализации текущих совместных проектов, безопасности на территории Харьковщины, хода децентрализации и объединения громад. Отдельное внимание стороны уделили обеспечению прозрачности и соответствия нормам закона всех избирательных процессов в области.

По словам Юлии Светличной, экспорт харьковских предприятий в Германию вырос на 20%, а при поддержке Правительства ФРГ в Харьковской области реализуются и уже реализованы более 80 проектов технической помощи. Активное сотрудничество с немецкими коллегами налажено и у вузов региона – 19 из них реализуют общие образовательные проекты с 65-ю университетами Германии.

"У Харьковской области чрезвычайно хорошие отношения с одной из крупнейших экономик Европы. Вы уделяете особое внимание восточной области, за что мы вам очень благодарны", - обратилась глава ХОГА к Чрезвычайному и Полномочному Послу Федеративной Республики Германия в Украине.

Эрнст Райхель, в свою очередь, отметил высокий потенциал и важность сотрудничества с областью.

"Мы считаем этот регион очень важным для всей страны. Сейчас у нас есть возможность смотреть в будущее, продолжить работу над нашими проектами и начинать новые проекты", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине.

Касательно избирательного процесса в Украине, Эрнст Райхель поддержал позицию главы Харьковской области в обеспечении прозрачного избирательного процесса и заявил, что и сам планирует стать наблюдателем.

Он также отметил, что Правительство Германии предоставляет финансовое содействие проекту, который направлен на обеспечение выборов в Украине наблюдателями из Черногории.

"Черногория - это страна, где наблюдатели имеют очень хороший опыт", - отметил господин посол и добавил, что в Украину прибудут и немецкие наблюдатели - через ОБСЕ.

"Избирательный процесс в области должен быть прозрачным, чистым и соответствовать законодательству, международным стандартам и нормам, - подчеркнула Юлия Светличная. - Я неоднократно выражала свою позицию относительно прозрачности и беспристрастности избирательного процесса - независимо от кандидатов. У всех них одинаковые стартовые условия. И именно люди будут решать, каким должен быть президент. Мы, в соответствии с законодательством, осуществляем всю организационную и подготовительную работу, которая возложена на органы исполнительной власти, но к людям мы идем с конкретными делами, а не с лозунгами или именами".