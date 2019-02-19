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Инклюзивное образование дает детям будущее: советник губернатора Днепра оценил реформу

вторник, 19 февраля 2019, 12:08

Рост числа особых детей, которые обучаются в школах, где внедрено инклюзивное образование, показал высокую толерантность в отношении к детям с особыми потребностями.

Об этом в интервью газете "Факты" рассказал советник Днепропетровского губернатора Юрий Голик.

"Рост количества детей с особыми потребностями, которые уже обучаются по системе инклюзивного образования в нашей области, говорит о том, что в обществе есть толерантность к таким деткам. Это значит, что у нашей страны есть будущее", - сказал советник.

Он также отметил, что, по словам президента Петра Порошенко, "инклюзия в образовании — залог нашего единства, которое начинается еще в школе".

"Президент прав — все начинается с детства. Если ребенок с какими-то физическими недостатками не имеет возможности выйти в мир, то мы его потеряем как гражданина и личность. Впоследствии можем потерять и страну»,- считает Голик.

По его словам, за последние три года Днепропетровская ОГА внедрила инклюзию в 225 школах области из 1000.

Количество учеников с особыми потребностями выросло с 4 до 860.

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