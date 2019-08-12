Зеленский устроил массовое увольнение глав РГА: список

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей глав семи районных государственных администраций Донецкой области и одиннадцать глав РГА Львовской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте президента.

В частности, касательно Донецкой области, речь идет про главу Бойковской райадминистрации Александра Романюка, Добропольской райадминистрации Дмитрия Кирносова, Константиновской райгосадминистрации Наталью Виниченко, Никольской райадминистрации Олега Решетняка, Покровской райадминистрации Анатолия Шишко, Славянской райадминистрации Евгения Данилюка, Ясиноватской райадминистрации Николая Коваленко.

Что касается Львовской области, то уволили глав Яворивской райадминистрации Игоря Самардака, Старосамборской райгосадминистрации Ивана Грися, Сокальской райгосадминистрации Андрея Дяченко, Сколевской райгосадминистрации Богдана Янко, Радеховской райгосадминистрации Сергея Иваха, Перемышлянской райгосадминистрации Владимира Танчина, Николаевской райгосадминистрации Андрея Коса, Золочевской райгосадминистрации Владимира Недзельского, Жидачевской райгосадминистрации Василия Татарина, Бусской райгосадминистрации Петра Мороза, Бродовской райгосадминистрации Игоря Крыськива.

Все главы райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский потребовал у руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление на увольнение.