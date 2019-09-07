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Светличная посетила открытый в Харькове после ремонта областной перинатальный центр: фото

суббота, 07 сентября 2019, 15:43
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Глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная посетила 6 сентября областной перинатальный центр, который открылся после капитального ремонта.

Она ознакомилась с результатами проведенных работ и поделилась в своем Facebook фотографиями встречи с врачами.

Капитальные работы стартовали в центре в прошлом году. Средства на их проведение были выделены из областного бюджета, а также Европейским инвестиционным банком в рамках Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины.

Кроме капитального ремонта 1-го корпуса, в рамках программы были отремонтированы фасады 3-го и 4-го корпусов перинатального центра. За средства областного бюджета также была заменена кровля 4-го корпуса.

Также за средства областного бюджета существенно обновили материальную базу: закуплены операционные столы и лампы, операционное оборудование, функциональные кровати, пеленальные столики, прикроватные тумбы и другое.

Ремонты провели на 13 объектах, среди которых - перинатальный центр, две областные детские больницы, две инфекционные больницы (взрослая и детская), областная травматология, ОКБ, диспансер радиационной защиты населения и так далее.

"Чрезвычайно важно и показательно - реформировать и восстанавливать сферу здравоохранения, чем мы и занимаемся. Могу сказать, что желание помочь Украине совпало с нашими проектами и стратегическим видением развития региона. На ближайшие три года областная администрация и областной совет выбрали своим приоритетом восстановление объектов здравоохранения. Мы пообещали людям, что за три года почти в каждой больнице сделаем ремонт", - сказала Светличная.

Заведующий отделением эндоскопической лапароскопии Максим Козуб отметил улучшения, имеющие место в перинатальном центре в последние годы: "Материальная база учреждения в последнее время обновляется, и я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на необходимость обновления эндоскопического оборудования. Наши специалисты выступают на международных конгрессах. Нам есть что донести до европейских коллег, наши мысли соответствуют мировому уровню, но оборудование не всегда отвечает мировым стандартам. Наше эндоскопическое оборудование - 1993 года. Часть приборов обновилась, но необходимо комплексное обновление".

Глава ХОГА ответила, что укрепление материально-технической базы учреждений здоровья области – один из главных приоритетов для областной власти на ближайшие несколько лет, и пообещала изучить возможности решения озвученной просьбы.

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