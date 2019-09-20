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В СМИ рассказали, как замглавы Днепропетровского облсовета Олейник подчинил бюджет области своим компаниям

пятница, 20 сентября 2019, 14:20
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Областной совет Днепропетровской области выделил огромные суммы на дороги, при этом медицина и другие отрасли остались недофинансированы. Журналисты связывают эти с тем, что собственником компаний по ремонту дорог является первый заместитель главы облсовета Святослав Олейник и он пытается обеспечить госзаказами свои компании, передает From.ua.

Также они называют Олейника негласным "смотрящим" за областью. Ранее он был прокурором Днепра, членом БЮТ и Партии регионов, а сейчас является главой фракции "Видродження" в областном совете и в должности пытается "все ключевые финансовые и кадровые вопросы замкнуть на себя".

Отмечается, что с июля до начала сентября нынешнего года, компании, аффилированные с Олейником, получили из бюджета области более 200 млн грн.

Олейник и раньше получал бюджетные деньги, при этом его компании регулярно оставляли недострои – в частности, спортивные объекты и детские садики. Государственные органы прекратили с ним сотрудничество в определенный период, но сейчас оно возобновилось.

По данным eData и ProZorro, компания "Спецдоррембуд", связанная с Олейником, получала эти 200 млн множеством частых траншей – около 60-ти от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов каждый. При этом в сентябре скорость вывода денег из бюджета на компании Олейника достигла 10 млн грн в день, а его цель, как сообщают СМИ, 1 млрд гривен, поскольку именно столько составляют обязательства его компаний перед кредиторами, в числе которых и государство.

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По данным YouControl, уполномоченным лицом "Спецремдорбуд", которая получила 200 млн гривен, является Тарас Палий. Он владел компанией Украино-польское предприятие с иностранными инвестициями УПС, которая до побега Виктора Януковича получала миллиардные госзаказы на ремонт дорог, и при этом эффективных работ не проводила.

В 2014 году, когда губернатором области был назначен Игорь Коломойский, Олейник в качестве заместителя главы области разоблачил Палия, тот оказался за решеткой по обвинению в растрате бюджетных денег, а затем был амнистирован. Его УПС перешла в собственность Олейника через подставных лиц.

Компания продолжила заниматься осуществлять неэффективные ремонты дорог и получила ряд претензий от службы контроля качества Укравтодора и требование исправить недостатки за свой счет (речь идет об участках на трассах Днепр – Запорожье и Днепр - Пятихатки). Денег на работы у компании не оказалось, и Олейник продал ее местному бизнесмену. Следует отметить, что обязательства за бывшим собственником остались, поэтому он и пытается, по мнению местных активистов получить максимальное финансирование из бюджета области.

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