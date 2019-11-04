Правительство и Институт будущего параллельно разрабатывают KPI для глав областей - Юрий Голик

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет провел совещание, посвященное определению критериев, по которым будет оцениваться работа глав областных государственных администраций.

Об этом в Facebook сообщает советник премьер-министра Юрий Голик.

По его словам, документ, в котором будут указаны KPI (ключевые показатели эффективности - Key Performance Indicators) для глав областей, параллельно разрабатывает и Институт будущего.

"Сейчас внятных критериев оценки глав областей не существует. Параметры, по которым их оценивали ранее, не находятся в прямом и непосредственном их влиянии", - отметил Голик, который был советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Так, по словам Голика, губернаторы отчитываются о среднем уровне зарплат в областях, тогда как не имеют влияния на него.

"Или уровень задолженностей по заработной плате. Большая часть такой задолженности - это госпредприятия. Именно те, которые ОГА не подчиняются. Как на снижение уровня задолженности может повлиять губернатор?", - отметил советник главы Кабмина.

Также, по мнению Голика, губернаторы не могут влиять на уровень иностранных инвестиций.

"Инвестиции условного ГОКа или Арселора не зависят от губернатора, кроме случаев, когда он не в себе, и звонит топ-менеджменту с "просьбами" заплатить больше налогов, выделить деньги на что-то или угрозами прислать проверку. На самом деле никакую проверку он прислать не может", - пишет Голик.

Он считает, что необходимо определились, по каким показателям - абсолютным или относительным – оценивать губернаторов.

"Условная Днепропетровская область и показатель 1000 единиц. Условная Хмельницкая область и 100 единиц. В следующем периоде 1100 у Днепропетровской и 300 у Хмельницкой. Лидер не изменился, но рост в первом случае 10%, а во втором в 3 раза", - написал Голик.

Он отметил, что необходимо разработать приоритеты в работе глав областей, например, какой процент собственных доходов областного бюджета должен идти в бюджет развития, на что тратить деньги.

"Приоритетом должно стать сокращение очередей в детские садики, потому что ОГА может и должна строить новые детские садики. Уровень конкуренции в торгах, где заказчиком является ОГА или ее структурные подразделения. Исключительно абсолютный показатель, показывающий открытость торгов. При этом должен быть базовый набор из нескольких показателей и отдельные для областей, имеющих свою специфику, чтобы не сравнивать в итоге несравнимые вещи", - сказал советник премьер-министра.

Как сообщал Голик ранее, в Киеве планируется проведение форума жителей Луганской области, готовых возрождать инфраструктуру региона.