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Сотрудничал с криминалом: в СМИ рассказали о преемнике скандального Лавренюка в Мининфраструктуры

среда, 13 ноября 2019, 16:58
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Преемником первого заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, которого связывают с коррупционными схемами на рынке морских грузовых перевозок в частности, махинациями с тепловозами в порту "Южный" и создании ГП "Морричсервис", которое навязывало морским агентам платные услуги по оформлению судов, может стать известный связями с криминалом Олег Ющенко.

Об этом пишет издание "Порты Украины".

Журналисты указали, что Ющенко в течение долгого времени сотрудничал с одесской криминальной группировкой семьи Круков, после чего устроился на работу в страховую и медицинскую компанию INTO-SANA, которую связывают с этой семьей.

Так, в 2012 году большая доля компании была передана американскому инвестиционному фонду Russia Partners, часть акций Круков официально сохранили за собой и назначили Олега Ющенко руководителем INTO-SANA. Именно тогда Юрий Крук, сын экс-нардепа, был руководителем Ильичевского порта, при нем была реализована схема принудительного страхования сотрудников в СК "Инто", при этом больший процент страховых полисов был оформлен на умерших пенсионеров, уволенных сотрудников и членов их семей. По результатам аудита было выявлено, что по схеме через компанию Круков было застраховано 3118 человек и потрачено более полумиллиона средств государственного портового предприятия.

С февраля НАБУ расследует производства о злоупотреблениях Круков. В частности, деятельность Юрия Крука-младшего, бывшего вице-мэра Черноморска и директора Ильичевского порта, связанная со строительством моста через Сухой Лиман, а также работами по дноуглубления в порту Черноморская, является одним из главных эпизодов расследования НАБУ. В ходе анализа были выявлены нарушения на сотни миллионов гривен.

Члены семьи Круков не в первый раз становятся фигурантами громких уголовных дел, так, в августе 2014 года ГПУ было открыто производство в связи с планами Юрия Крука-младшего и брата Вячеслава продать за 15 млн долларов Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины убыточную "Украинскую национальную стивидорную компанию", которая им принадлежала. В июне 2016 года правоохранители задержали третьего брата - Бориса Крука в рамках производства по подозрению в отмывании денег.

Журналисты считают, что в назначении Олега Ющенко на должность первого заместителя министра инфраструктуры заинтересована семья Круков, с целью вернуть себе контроль над морскими портами Украины и денежными потоками, которые были у них под контролем во времена власти Януковича.

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