RU  UA  EN

пятница, 10 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 января

14:16
На Донбассе задержали боевика, причастного к катастрофе MH17: опубликованы фото
14:16
Украинский рассвет: в сети показали фото побережья в Евпатории
14:10
Студент написал пост незадолго до вылета и авиакатастрофы в Иране - если и шутил, то вышло прискорбно
13:53
Восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри убрали из Музея мадам Тюссо: фото
13:25
Всплыла скандальная переписка про Boeing, потерпевшем катастрофу в Иране
12:52
Илон Маск и его беременная девушка интригуют соцсети: фанаты угадывают пол ребенка
12:36
Оззи Осборн выпустил совместный трек с Элтоном Джоном - фаны расслышали в нем прощание
11:48
Сергей Притула потроллил провокационный пост боксера Ломаченко о спецназе РФ
11:41
В Киеве завелась парочка мошенников, придумавших слезливую историю: фото преступников
11:31
Актер сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет
11:10
Появились сказочные фото восхода солнца над заснеженными Карпатами
10:57
На Донбассе погиб 23-летний украинский боец: фото и фамилия героя
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ГБР расследует дело о служебном подлоге главы Харьковской области Кучера - документ

пятница, 10 января 2020, 13:47
переглянути новину українською

Глава Харьковской области Алексей Кучер стал фигурантом в уголовном производстве по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Об этом сообщило Depo.Харьков со ссылкой на собственные источники в системе правоохранительных органов.

Сведения внесены в ЕРДР по указанной статье, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов). Заявление о совершении правонарушения Кучером поступило 20 ноября 2019 года. В ЕРДР данные были внесены 12 декабря 2019 года, после принятия решения Октябрьским райсудом Полтавы, поддержавшим заявителя и обязавшим Госбюро расследований провести следствие.

Стало известно, что следствие ведётся по факту выдачи первого на новом посту распоряжения Алексея Кучера за номером 149-К, после которого он получает полномочия главы области, "О начале работы" на посту председателя Харьковской ОГА. Распоряжение было подписано им и обнародовано дважды подряд за разными датами, однако под одним номером. Это трактуется как нарушение норм законодательства Украины.

Согласно ч. 1 ст. 366 УК Украины, Алексею Кучеру грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Как ранее сообщали СМИ, впервые распоряжение под номером, было опубликовано 7 ноября 2019 года. "Согласно Указу Президента Украины от 5 ноября ... приступаю к исполнению полномочий главы Харьковской областной государственной администрации с 7 ноября 2019 года", - было сказано в распоряжении №149-к от 7 ноября. Однако к 14:00 того же дня это распоряжение с сайта Харьковской обладминистрации исчезло. Вновь опубликовано оно было под тем же номером сутки спустя. В тексте появившегося была указана уже другая дата: 8 ноября 2019 года.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: