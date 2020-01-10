ГБР расследует дело о служебном подлоге главы Харьковской области Кучера - документ

Глава Харьковской области Алексей Кучер стал фигурантом в уголовном производстве по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Об этом сообщило Depo.Харьков со ссылкой на собственные источники в системе правоохранительных органов.

Сведения внесены в ЕРДР по указанной статье, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов). Заявление о совершении правонарушения Кучером поступило 20 ноября 2019 года. В ЕРДР данные были внесены 12 декабря 2019 года, после принятия решения Октябрьским райсудом Полтавы, поддержавшим заявителя и обязавшим Госбюро расследований провести следствие.

Стало известно, что следствие ведётся по факту выдачи первого на новом посту распоряжения Алексея Кучера за номером 149-К, после которого он получает полномочия главы области, "О начале работы" на посту председателя Харьковской ОГА. Распоряжение было подписано им и обнародовано дважды подряд за разными датами, однако под одним номером. Это трактуется как нарушение норм законодательства Украины.

Согласно ч. 1 ст. 366 УК Украины, Алексею Кучеру грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Как ранее сообщали СМИ, впервые распоряжение под номером, было опубликовано 7 ноября 2019 года. "Согласно Указу Президента Украины от 5 ноября ... приступаю к исполнению полномочий главы Харьковской областной государственной администрации с 7 ноября 2019 года", - было сказано в распоряжении №149-к от 7 ноября. Однако к 14:00 того же дня это распоряжение с сайта Харьковской обладминистрации исчезло. Вновь опубликовано оно было под тем же номером сутки спустя. В тексте появившегося была указана уже другая дата: 8 ноября 2019 года.