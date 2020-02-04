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Высший антикоррупционный суд приступил к изучению финансового состояния экс-жены мэра Одессы - СМИ

вторник, 04 февраля 2020, 19:02
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Высший антикоррупционный суд Украины продолжил рассмотрение дела мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в сокрытии имущества, по версии следствия, Труханов не указал в электронной декларации за 2015-2016 годы имущество своей бывшей жены Татьяны Колтуновой, с которой он, по версии следствия, продолжает иметь совместный быт.

Об этом сообщает издание From.ua.

Защита мэра Труханова такие выводы следствия отрицает и заявляет, что с бывшей супругой мэр общается, но совместного хозяйства не ведёт.

В ходе январских заседаний суду представили видео обыска в доме Колтуновой, в ходе которого, как утверждают правоохранители, были выявлены доказательства того, что Труханов продолжает поддерживать с экс-супругой тесные взаимоотношения. В частности, там нашли банковские карты на имя Труханова, его личные вещи, а также зарегистрированный на него пистолет.

По мнению защиты мэра, раз он не состоит в браке с Татьяной Колтуновой, но, как утверждает сторона обвинения, поддерживает с нею отношения, значит бывшую жену мэра "можно считать его любовницей". Согласно действующему законодательству, чиновники должны отчитываться о доходах своих личных и ближайших родственников (родителей, супругов, детей), при этом вопрос о доходах бывших жен или любовниц нигде законодательно не прописан.

Как отмечают эксперты, вопрос "жен-любовниц - очень скользкий, решить в суде его можно теоретически и все зависит от степени заинтересованность стороны обвинения и мотивации судей", и отмечают, что "бывшая жена может стать любовницей, может появиться целый гарем из подруг и возлюбленных", который законодательно никак не регламентируется.

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