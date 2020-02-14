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Обещает порядок за три месяца: одесский прокурор Стоянов заявил о готовности вернуться к работе

пятница, 14 февраля 2020, 18:43
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Заслуженный юрист Украины и бывший прокурор Одесской области Николай Стоянов, уволенный в "порядке люстрации" в 2016 году, заявил, что готов вернуться к работе в правоохранительных органах, чтобы "искоренять там коррупцию".

Такое заявление Стоянов сделал в интервью телеканалу в Одессе, передает "Таймер".

"У нас люди пришли во власть и в первую очередьстараются убрать бывших —людей, которые работали с предыдущей властью… Каждые пять лет у нас зачищают, зачищают, зачищают", — заявил экс-прокурор.

Такая ситуация, по его словам, привела к тому, что к настоящему времени в стране остро не хватает "нормальных людей в погонах", и руководству страны нужно присмотреться к работе правоохранителей и срочно решить кадровый вопрос. При этом Стоянов признался, что поддерживает действующего президента.

"Верните на должности грамотных, профессиональных, опытных людей. Таких хватает, готовы вернуться и навести порядок. Я вам с полной ответственностью заявляю, что достаточно трёх месяцев, чтобы зайти в любую область и командой навести порядок. Все преступники завизжат и коррупционеры", — заверил Стоянов, подчеркнув, что за последние пять лет "бандиты из прокуратуры стали сказочно богаты".

"Где вы, патриоты, общественники, чего молчите? Мной два года занимались - санкции суд Приморский выдавал, где тоже "честный" человек сидит" - добавил юрист.

Сам он свою люстрацию называет несправедливой, по его словам, президент Порошенко, "нарушая закон, написал письмо в Генпрокуратуру для "очищения власти".

"В какой правовой стране президент будет опускаться до такого уровня… Прокурор области помешал - направьте проверку, нарушал или нет, возбудите дело… Устроили пикеты, Саакашвили бегал, его заместитель Боровик бегал вокруг прокуратуры", - рассказал Стоянов.

Возглавлял прокуратуру Одесской области Стоянов в мае-июне 2014 года, а также в марте-апреле 2016-го. До него там руководил соратник губернатора Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе, а после пришёл Олег Жученко из так называемой "винницкой тройки", которого, по мнению Стоянова, "привел" Сакварелидзе.

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