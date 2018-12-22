​Операция "Шатун": опубликована карта с главными "мишенями" Кремля в Украине

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суббота, 22 декабря 2018, 14:38

Российские спецслужбы продолжают подрывать стабильность в Украине, распространяя неправдивую информацию среди украинского населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Украине (МТОТ).

Согласно информации ведомства, в течение ноября сотрудники МТОТ с открытых источников зафиксировали более 180 таких ситуаций.

"До сих пор одним из проблемных направлений, активно используется государством-агрессором для дестабилизации ситуации в Украине остаются псевдоминування. В Киеве сообщили о заминировании одного из супермаркетов известной сети в Украине. Однако не указав адрес псевдозаминованого заведения, правоохранительным органом пришлось проверить все 37 супермаркетов. В общем в ноябре зафиксировано почти 90 случаев о заминировании, среди которых 45 в Киеве, 16 в Николаевской, 6 в Одесской, 5 в Днепропетровской, 4 в Херсонской, по 3 в Житомирской и Харьковской, 2 в Запорожской областях, а также по одному случаю в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что российские спецслужбы распространяют фейки с помощью завербованных украинских граждан. Так, в начале ноября, в Киеве правоохранительные органы разоблачили интернет-агитатора, который по указаниям российских организаций, подконтрольных спецслужбам России, размещал антиукраинской контент для дестабилизации общества.

По данным мониторинга, в июле наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в украинском обществе зафиксировано в Киеве и Киевской (32%), Николаевской (10%), и Одесской (8%) областях.

Подробно о планах Кремля по дестабилизации в Украине читайте в материале "Апострофа": Путин окружил Украины со всех сторон и готов сам себя "провоцировать".

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