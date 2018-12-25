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В Житомире в роли святого Николая заметили сторонника "русского мира": видео

вторник, 25 декабря 2018, 15:56

В Житомире на Рождественской ярмарке в костюме святого Николая заметили активиста пророссийской организации Руслана Мороза.

Об этом сообщает общественный деятель Вера Гришина на своей странице в Facebook.

"Вчера, 23 декабря, мы с семьей были на Рождественской ярмарке и я увидела, что в резиденции Святым Николаем работает известный в городе сторонник русского мира Руслан Мороз. Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности - пресс-секретарем "Русского содружества". Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену", - написала она.

Гришина решила разобраться в ситуации и поинтересовалась "кто принял решение, что под видом традиционного украинского рождественского святого с детьми общается откровенный сепаратист".

"На мой вопрос "Кто принял такое решение?" Мороз отреагировал агрессивно и откровенно неадекватно. Я не буду цитировать весь этот поток грязи и оскорблений в свой адрес и адрес моей дочери. В видео можно увидеть все и составить свою оценку. Он начал меня толкать и пинать. После этого Мороз заблокировал выход из домика и не выпускал меня с дочерью. Свидетелем этого была заместитель начальника управления культуры городского совета Наталья Марчук, которая тоже не могла возможности выйти из домика", - рассказала активистка.

В результате инцидента она написала заявление в полицию.

"Я требую от Житомирского городского совета дать оценку такой "работе" Святого Николая и освободить Мороза. Мне не понятно, чем руководствовались, когда его нанимали на работу, по моему мнению он идеологически и психологически не может ее выполнять. С детьми должен работать человек с проукраинскими ценностями", - заявила Гришина.

Также она отметила, что ожидает реакцию правоохранительных органов на инцидент.

"Если мы хотим выиграть гибридную культурную войну с Россией, мы должны начать с очистки собственного города", - подытожила Вера Гришина.

Как сообщал "Апостроф", журналисты в сети высмеяли ссору священников, которые исполняли роли святых Николаев. Конфликт произошел в Ивано-Франковской области между священниками Виталием Ходоном и Василем Павлюком.

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